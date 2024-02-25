Окупанти вночі обстріляли шість громад Сумської області, зафіксовано 34 вибухи - ОВА

Війська РФ за минулу ніч і ранок обстріляли з різних видів зброї шість прикордонних громад Сумської області, зафіксовано 34 вибухи, повідомила обласна військова адміністрація у зведенні станом на 08:00 неділі.

"Вночі та вранці росіяни здійснили 9 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 34 вибухи. Обстрілу зазнали Білопільська, Великописарівська, Шалигинська, Есманьська, Середино-Будська, Зноб-Новгородська громади", - сказано в повідомленні.

За даними ОВА, по Есманьській громаді ворог ударив з артилерії (1 вибух) та РСЗВ (4 вибухи).

Окупанти піддали мінометному обстрілу Великописарівську (11 вибухів), Середино-Будську (12 вибухів), Зноб-Новгородську (4 міни) та Білопільську (2 вибухи) громади.

У Шалигинській громаді з території рф здійснено обстріл із великокаліберного кулемета.