25 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

ДЕНЬ 732 РОСІЙСЬКА АГРЕСІЯ - DAY 732 RUSSIAN AGRESSION

25 лютого в Україні відзначають День інженерно-авіаційної служби авіації ЗСУ.

Православна церква вшановує пам'ять святого Тарасія Царгородського.

День інженерно-авіаційної служби авіації Збройних Сил України

Встановлений 2010 року "з метою підтримання авторитету інженерно-авіаційної служби авіації ЗС України, мобілізації інженерно-технічного складу для успішного виконання завдань з підтримання постійної бойової готовності авіаційної техніки".

Інженерно-авіаційна служба ЗСУ є невід'ємною складовою частиною авіаційних сил і входить до їхнього наземного складу. Від роботи авіаційних інженерів на землі багато в чому залежить, як екіпаж літака виконає завдання у повітрі. Військовослужбовці розробляють, організовують і здійснюють інженерно-авіаційне забезпечення літаків, гелікоптерів, планерів, авіаційних двигунів, озброєння та підтримку іншого необхідного устаткування в належному стані під час навчань і бойових дій.

Безпека і життя пілотів, надійність експлуатації та застосування техніки і всієї авіаційної компоненти війська значною мірою перебувають у руках інженерів-авіаторів. Підготовка літаків до вильоту, післяпольотна підготовка, регламентні роботи - це щоденна відповідальна і самовіддана праця авіаційних інженерів.

Нині, коли українська армія опинилася перед новим викликом посилення бойової спроможності, а наші союзники обіцяють, що ЗС України отримають довгоочікувані літаки від країн НАТО, перед інженерно-авіаційною службою армії постало завдання якнайшвидше оволодіти новою технікою, навчити пілотів і наземну команду, котра обслуговуватиме ці літаки.

Тому зараз українські пілоти, інженери та техніки проходять підготовку в країнах НАТО. Надалі вони, як інструктори, навчать інших українських фахівців.

Війна показала, що наші військові швидко вчаться і показують відмінний результат на полі бою.

Ще цього дня:

1918 - Мала Рада ухвалила закони про запровадження в УНР нового (григоріанського) календаря та середньоєвропейського часу;

1928 - Лабораторія Чарльза Дженкінса у Вашингтоні отримала першу телевізійну ліцензію;

1940 - Відбулася перша телетрансляція хокейного матчу між клубами НХЛ "Нью-Йорк Рейнджерс" і "Монреаль Канадієнз";

1947 - Контрольна рада союзників формально ліквідувала Пруссію;

1957 - Засновано Державне видавництво дитячої літератури УРСР (нині "Веселка");

1982 - Європейський суд у справі Campbell і Cosans проти Сполученого Королівства постановив, що батьки мають право забороняти тілесні покарання дітей у школах;

1986 - Після диктатури Маркоса Корасон Акіно стала першою жінкою-президентом на Філіппінах і в усій Азії;

1999 - В Аргентині Віргінія Ріверо народила дівчинку під час ДТП. Її дочка стала наймолодшою з людей, які потрапили в аварію;

2010 - У Києві відбулася інавгурація обраного внаслідок фальсифікацій президента України Віктора Януковича, позбавленого цього звання 2014 року Верховною Радою України.

Церковне свято

25 лютого - день ушанування пам'яті святителя Тарасія, патріарха Константинопольського.

Тарасій жив у VIII-IX століттях у Константинополі. Він був знатного роду, здобув гарну освіту і опинився при дворі імператора Костянтина VI Порфирородного. Пізніше став сенатором при його матері, святій цариці Ірині.

У той час у Церкві панували іконоборчі настрої, яким патріарх Павло не зміг протистояти і пішов у монастир. Тоді Тарасію запропонували стати новим патріархом, оскільки він займав нейтральну позицію в протистоянні священнослужителів. Але сам Тарасій не вважав себе гідним цього і довгий час відмовлявся. Зрештою він погодився, але за умови скликання Вселенського Собору і відновлення іконошанування. Тарасія поставили патріархом, а трохи згодом під його головуванням відбувся знаменитий Другий Нікейський Собор - на ньому ухвалили повернути шанування ікон і дозволили встановлювати в храмах і будинках ікони Ісуса Христа, Богородиці, янголів і святих.

Тарасій запам'ятався як мудрий, добрий і справедливий патріарх. Він приймав нужденних, допомагав порадою, дахом над головою. Прозвали його Безсонним тому, що він дуже мало спав. Помер святий 806 року, похований у зведеному ним монастирі на Босфорі. Біля могили святого не раз відбувалися чудесні зцілення вірян.

Іменини: Тарас, Антон, Федір, Микола, Олександр, Євген.