"Укренерго" відновило роботу резервної лінії електропередачі 330 кВ на Запорізькій АЕС

НЕК "Укренерго" відновило надійність електропостачання Запорізької АЕС, відремонтувавши і повернувши в роботу повітряну лінію 330 кВ, яка забезпечує резервне живлення об'єктів на майданчику атомної станції.

"Місце пошкодження знаходилося в місці, де постійно тривають бойові дії. Військові допускали туди наші ремонтні бригади в короткі проміжки відносного затишшя, тож працювати доводилося вдень і вночі", - повідомила компанія на своїй сторінці у Facebook увечері 24 лютого.

Як нагадали в НЕК, лінія 330 кВ була сильно пошкоджена під час повітряної тривоги 20 лютого. Відтоді ЗАЕС отримувала електроенергію, необхідну для безпечного функціонування, тільки однією магістральною лінією 750 кВ.

"Якби не постійні обстріли росіян, ми б упоралися швидше. Довго чекали, коли ворог перестане бити артилерією. А отримавши дозвіл військових на виїзд, мусили ще й розчистити шлях для техніки через розбиту посадку, а тільки потім братися до ремонту. Усе це постійно переривалося ворожим вогнем", - прокоментували в "Укренерго".

Як повідомлялося, 20 лютого на Запорізькій АЕС було відключено одну з двох повітряних ліній електропередачі ПЛ-330 кВ "Феросплавна-1", що перебували в роботі. У результаті в роботі залишалася єдина зовнішня повітряна лінія ПЛ-750кВ "Дніпровська", яка з'єднує ЗАЕС з об'єднаною енергосистемою України і забезпечує живлення власних потреб станції.