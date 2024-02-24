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16:24 24.02.2024

Бельгія продовжить надавати Україні допомогу в підготовці військових - прем'єр-міністр

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Бельгія продовжить надавати Україні допомогу в підготовці військових - прем'єр-міністр

Бельгія готова продовжувати надавати Україні допомогу в підготовці військовослужбовців, заявив прем'єр-міністр королівства Александер де Кроо.

"Бельгія колись стала однією з перших країн, які надали летальну зброю для допомоги Україні. Сьогодні ми допомагаємо тренувати українських військовослужбовців за дуже рідкісними військовими спеціальностями - військовими дронами тощо. І ми готові продовжувати таку військову допомогу", - сказав прем'єр Бельгії на пленарному засіданні Верховної Ради в суботу.

Він нагадав, що Бельгія надала Україні 1,7 мільярда євро на закупівлю обладнання, на гуманітарну допомогу та допомогу у відновленні.

"Дозвольте запевнити вас... що ми розраховуємо на довготривалу співпрацю і допомогу Україні", - зазначив прем'єр-міністр. 

Теги: #україна #допомога #бельгія

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