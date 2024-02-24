Правоохоронці Києва розслідують воєнні злочини, унаслідок яких 94 людини загинули і 220 поранені

За два роки повномасштабного вторгнення РФ в Україну в столиці внаслідок російської збройної агресії загинуло 94 цивільних громадян, поранено 220. Серед загиблих троє дітей, ще 19 дітей дістали поранення, повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Також унаслідок повітряних атак на столицю знищено та пошкоджено 128 житлових будинків і домогосподарств, 69 навчальних та виховних закладів, 7 медичних закладів, 3 культурні споруди та 1 релігійну споруду.

За 2023 років прокурорами щодо злочинів, пов’язаних з військовою агресією проти України, до суду передано 163 обвинувальні акти, серед яких 42 за фактами колабораційної діяльності, 37 за фактами виправдання, визнання правомірною та заперечення збройної агресії РФ, глорифіфікації її учасників, та 9 за фактами державної зради.

За участі прокурорів органів столичної прокуратури суди ухвалили 44 вироки, зокрема 14 у справах про виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікацію її учасників, 9 у справах щодо незаконного переправлення осіб через державний кордон України, ухилення від призову на військову службу під час мобілізації та 7 у справах про державну зраду.