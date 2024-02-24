Події

13:19 24.02.2024

Українську агропродукцію на польській залізничній станції Дорогуськ пошкодили втретє

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У день другої річниці повномасштабного російського військового вторгнення в суботу близько 9-ї ранку невідомі пошкодили вантажні вагони з бобами, повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури (Мінінфраструктури).

"Системне знищення української агропродукції схоже на сплановані диверсії. Наша країна обороняється і виживає, зокрема, завдяки фермерам. Тому ті, хто вчинив ці злочини, точно не зацікавлені в українському мирі та перемозі цивілізованого світу. Ми закликаємо правоохоронні органи Польщі дати негайну реакцію", - прокоментував віцепрем'єр із відновлення України - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков.

"Укрзалізниця" вже втретє звернулася до правоохоронних органів Польщі.

Теги: #інцидент #станція #агропродукція

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