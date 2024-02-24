Зеленський подякував лідерам країн Заходу за підтримку під час війни

Президент України Володимир Зеленський подякував лідерам країн Заходу, зокрема прем'єрам Італії, Бельгії та Канади, за допомогу, надану від початку війни.

"Я дякую вам за те, що ви сьогодні тут і з нами, і проти всієї тієї війни. Ви з нашими людьми, з українцями, ви з Україною. Дякую, що ви допомагаєте нашій державі захищати наших людей, зміцнювати їх і зміцнювати наші можливості та українську мотивацію", - сказав він, виступаючи в суботу в Гостомелі, де два роки тому було відбито спробу російських військ захопити місцевий аеродром.

"За два роки співпраці та єдності з вами, дорогі друзі, і з усіма нашими близькими друзями, з нашими партнерами, ми реалізували багато спільних завдань, ми змогли оновити наш український оборонно-промисловий комплекс і виходимо на такий рівень виробництва власної зброї, який дає нам змогу повертати цю путінську війну додому, в Росію", - сказав Зеленський.

Він подякував "за кожен пакет підтримки", "за кожне санкційне рішення проти Росії і дякую за кожен крок, який дає змогу наблизити справедливе завершення цієї війни".

"Путін повинен програти абсолютно в усьому, як тут, у Гостомелі. Тільки так виграє мир", - сказав Зеленський.