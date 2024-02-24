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12:43 24.02.2024

Буданов: під час війни ми максимально збільшили свої бойові підрозділи

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Буданов: під час війни ми максимально збільшили свої бойові підрозділи

Головне управління розвідки Міністерства оборони України за час російського вторгнення значно збільшило штат, насамперед бойові та оперативно-бойові підрозділи, а також технічну розвідку і кіберрозвідку, повідомив начальник ГУР Кирило Буданов.

"У зв'язку зі зростанням обсягів отриманої інформації, українська спецслужба зміцнила аналітичний напрямок і впровадила засновані на штучному інтелекті нові сервіси для технічної обробки даних. Також Україна широко використовує можливості, які надають розвідувальні відомства країн-партнерів. Наприклад, для нас критично важлива інформація про запуски ракет з рубежів, які ми не можемо охопити нашими засобами радіоелектронної та радіотехнічної розвідки. Ця допомога неоціненна для нас", - розповів Буданов в інтерв'ю The Telegraph.

Крім того, ГУР допомагає партизанським угрупованням, що діють на території РФ, підтримує їх, взаємодіє з ними, іноді висловлює свої прохання або ставить певні завдання.

"Але це не таке масове явище, як іноді здається", - наголосив Буданов.

Також серйозну роль у процесі протистояння з РФ відіграє агентура: під час війни на неї покладено завдання не тільки отримувати інформацію, а й здійснювати спеціальні активні заходи.

"Завдяки агентурній розвідці Україна змогла заздалегідь отримати дані про напад Росії 24 лютого 2022 року. Якби ми покладалися виключно на дані радіоелектронної, радіотехнічної або кіберрозвідки, то ми не були б готовими, не зрозуміли б, що відбуватиметься вторгнення, і не встигли б підготуватися", - зазначив Буданов. 

Теги: #підрозділи #гур_мо

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