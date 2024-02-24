До Києва прибув колишній прем'єр Великої Британії Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у день другої річниці російського вторгнення в Україну прибув до Києва.

"У цю похмуру другу річницю вторгнення Путіна для мене велика честь бути тут, в Україні. З їхньою незламною мужністю я не сумніваюся, що українці переможуть і витіснять сили Путіна - за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують", - написав Джонсон у соцмережі Х (Twitter).