Події

10:57 24.02.2024

До Києва прибув колишній прем'єр Великої Британії Джонсон

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До Києва прибув колишній прем'єр Великої Британії Джонсон

Колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон у день другої річниці російського вторгнення в Україну прибув до Києва.

"У цю похмуру другу річницю вторгнення Путіна для мене велика честь бути тут, в Україні. З їхньою незламною мужністю я не сумніваюся, що українці переможуть і витіснять сили Путіна - за умови, що ми надамо їм військову, політичну та економічну допомогу, якої вони потребують", - написав Джонсон у соцмережі Х (Twitter).

 

Теги: #київ #джонсон

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