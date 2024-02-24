Події

08:32 24.02.2024

Окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування, постраждалих не зафіксовано

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Окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування, постраждалих не зафіксовано

Російські окупаційні війська минулої доби обстріляли близько 20 населених пунктів Харківської області, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 23:00 відбувся ворожий обстріл с. Вільхуватка Куп'янського району. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватне домоволодіння, господарські будівлі. Постраждалі відсутні. О 17:50 керованою авіабомбою обстріляно с. Вільхуватка Куп'янського району. Інформація про пошкодження та постраждалих не надходила. О 10:00 стався ворожий обстріл с. Синьківка Куп'янського району. Влучення по території", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

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