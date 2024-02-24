За добу на фронті було 84 зіткнення, на мар'їнському напрямку ЗС України відбили 44 атаки ворога

Минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення, на мар'їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога і відбили 44 атаки окупантів, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників поблизу Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника біля населеного пункту Терни, що на Донеччині.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 9 атак противника неподалік Богданівки та Іванівського Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", що на авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 9 атак ворога поблизу населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку відбито 8 атак противника біля Роботиного.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку наші воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупантів. Ворог зазнає втрат, проте не полишає спроб витіснити наші підрозділи. Так, минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмів на лівобережжі Дніпра.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.