Події

07:37 24.02.2024

За добу на фронті було 84 зіткнення, на мар'їнському напрямку ЗС України відбили 44 атаки ворога

2 хв читати
За добу на фронті було 84 зіткнення, на мар'їнському напрямку ЗС України відбили 44 атаки ворога

Минулої доби відбулося 84 бойових зіткнення, на мар'їнському напрямку ЗСУ продовжують стримувати ворога і відбили 44 атаки окупантів, повідомляє Генштаб Збройних сил України в суботу вранці.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог здійснив 2 безуспішні атаки на позиції наших захисників поблизу Синьківки Харківської області.

На лиманському напрямку нашими воїнами відбито 2 атаки противника біля населеного пункту Терни, що на Донеччині.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 9 атак противника неподалік Богданівки та Іванівського Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія", що на авдіївському напрямку, нашими захисниками відбито 9 атак ворога поблизу населених пунктів Ласточкине, Сєверне та Первомайське.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки, де ворог 44 рази намагався прорвати оборону наших військ.

На новопавлівському напрямку ворог наступальних (штурмових) дій не вів.

На запорізькому напрямку відбито 8 атак противника біля Роботиного.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку наші воїни продовжують утримання позицій та відбиття штурмів окупантів. Ворог зазнає втрат, проте не полишає спроб витіснити наші підрозділи. Так, минулої доби противник здійснив 8 безуспішних штурмів на лівобережжі Дніпра.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без суттєвих змін.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:44 24.02.2024
Сили оборони за добу ліквідували 770 окупантів і 36 артилерійських систем - Генштаб

Сили оборони за добу ліквідували 770 окупантів і 36 артилерійських систем - Генштаб

07:42 24.02.2024
Сили оборони за добу завдали авіаударів по шести районах розташування сил РФ, а також знищили літак А-50

Сили оборони за добу завдали авіаударів по шести районах розташування сил РФ, а також знищили літак А-50

07:31 24.02.2024
Війська РФ завдали по Україні десять ракетних і 93 авіаційних удари

Війська РФ завдали по Україні десять ракетних і 93 авіаційних удари

07:25 24.02.2024
Умєров і Сирський обговорили з командувачем військ НАТО в Європі ситуацію на фронті

Умєров і Сирський обговорили з командувачем військ НАТО в Європі ситуацію на фронті

19:26 23.02.2024
Українська авіація завдала шести ударів по районах зосередження противника

Українська авіація завдала шести ударів по районах зосередження противника

19:24 23.02.2024
Росіяни за добу завдали п’ять ракетних і 60 авіаційних ударів по території України

Росіяни за добу завдали п’ять ракетних і 60 авіаційних ударів по території України

19:21 23.02.2024
На лінії фронту за добу відбулося 58 бойових зіткнень

На лінії фронту за добу відбулося 58 бойових зіткнень

08:12 23.02.2024
Генштаб ЗС України: На мар'їнському напрямку за добу ворог атакував 43 рази, на бахмутському - 16 і на лиманському 14 разів

Генштаб ЗС України: На мар'їнському напрямку за добу ворог атакував 43 рази, на бахмутському - 16 і на лиманському 14 разів

08:09 23.02.2024
Генштаб ЗС України: Окупанти за добу здійснили три ракетні та 83 авіаудари, також 152 обстріли із РСЗВ

Генштаб ЗС України: Окупанти за добу здійснили три ракетні та 83 авіаудари, також 152 обстріли із РСЗВ

08:07 23.02.2024
Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб

Окупанти за добу втратили 1 тис. осіб

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

До Києва прибула делегація західних лідерів, зокрема прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії

Силами ППО вночі знищено дві ракети Х-59 і всі 12 "шахедів", які атакували Україну

Сили оборони за добу ліквідували 770 окупантів і 36 артилерійських систем - Генштаб

Уряд Британії виділить $310 млн на боєприпаси для України

Вночі ППО збила 12 БпЛА над Миколаївською, Кіровоградською та Одеською областями

ОСТАННЄ

До Києва прибула делегація західних лідерів, зокрема прем'єр-міністри Італії, Канади та Бельгії

Окупанти обстріляли близько 20 населених пунктів на Харківщині, є руйнування, постраждалих не зафіксовано

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн прибула до Києва

Силами ППО вночі знищено дві ракети Х-59 і всі 12 "шахедів", які атакували Україну

У Херсонській області через обстріли за добу поранено чотири людини

Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, зокрема боєприпаси

Відмова від поставок зброї Україні завдасть шкоди безпеці США - Кемерон

Уряд Британії виділить $310 млн на боєприпаси для України

24 лютого: Все про цей день

Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, зокрема боєприпаси - Кулеба

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА