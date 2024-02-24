Війська РФ завдали по Україні десять ракетних і 93 авіаційних удари

Ворог завдав 10 ракетних і 93 авіаційних удари, здійснив 141 обстріл із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, йдеться у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 06.00 суботи.

Повідомляється, що вночі російські окупанти вкотре атакували Україну, застосувавши 12 БПЛА типу "Shahed". Підрозділами протиповітряної оборони було знищено всі 12 дронів-камікадзе.

Авіаційних ударів зазнали населені пункти Новоєгорівка, Макіївка, Білогорівка Луганської області; Торське, Кліщіївка, Андріївка, Біла Гора, Часів Яр, Курдюмівка, Нью-Йорк, Новобахмутівка, Орлівка, Тоненьке, Красногорівка, Костянтинівка, Новомихайлівка, Водяне Донецької області та Мала Токмачка, Роботине і Новоданилівка на Запоріжжі.

Під артилерійський вогонь російських окупантів потрапили понад 110 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.