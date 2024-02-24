Іспанія підготує новий пакет військової допомоги для України, зокрема боєприпаси - Кулеба

У п'ятницю, 23 лютого, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів зустріч із міністром закордонних справ Іспанії Хосе Мануелем Альбаресом.

"Під час нашої зустрічі я подякував Хосе Мануелю Альбаресу за підтримку Іспанії та солідарність з Україною. Іспанія підготує новий пакет військової допомоги Україні, до якого увійдуть боєприпаси. Ми також обговорили Формулу миру Президента Зеленського та Глобальний саміт миру у Швейцарії", - написав Кулеба в соцмережі X.

"Ми погодилися, що вступ України до ЄС іде правильним шляхом", - додав глава МЗС.