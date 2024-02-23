Кулеба обговорив із Гутеррешем розширення підтримки української Формули миру

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся з генеральним секретарем ООН Антоніо Гутеррешем.

"Під час нашої сьогоднішньої зустрічі я подякував генеральному секретарю ООН Антоніо Гутеррешу за участь ООН в обговоренні Формули миру та наголосив на важливості продовження зусиль із просування миру в Україні. Ми також говорили про шляхи розширення географії підтримки Формули миру під час підготовки до Глобального саміту миру у Швейцарії", - написав Кулеба у Х (Twitter).

Сторони обговорили також розв'язання питань насильства, що чиниться росіянами проти українських цивільних, і звільнення полонених.

"Я також наголосив на нагальній необхідності задіяти всі наявні інструменти, а в разі потреби - розробити нові для вирішення проблеми сексуального насильства з боку російських військ в Україні, а також для звільнення цивільних осіб, які перебувають у російському полоні. Генеральний секретар запевнив мене, що він стежитиме за цим питанням", - зазначив Кулеба.

Кулеба 23 лютого перебуває з робочим візитом у штаб-квартирі ООН у Нью-Йорку. Глава української дипломатії взяв участь у дебатах Генеральної асамблеї ООН щодо ситуації на тимчасово окупованих територіях України.