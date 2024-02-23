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19:37 23.02.2024

Графіки добудови об'єктів "Київміськбуду" будуть готові за два місяці - президент компанії

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Графіки добудови об'єктів "Київміськбуду" будуть готові за два місяці - президент компанії

Детальні графіки будівництва об'єктів ПрАТ "ХК "Київміськбуд" будуть готові через півтора-два місяці, пошук джерел фінансування є пріоритетом компанії, повідомив новопризначений голова правління - президент ХК "Київміськбуд" Василь Олійник.

"Ми робимо все, щоб працювати тісно з містом, опрацьовуємо разом ті напрямки, які ми генеруємо з командою, і підтримка нам обіцяна. Головне, над чим працюємо, - залучення фінансового ресурсу", - наводить пресслужба слова Олійника за підсумками зустрічі з інвесторами.

За його словами, компанія також проводить переговори з банками про кредитування, а також веде діалог з установами, створеними для забезпечення громадян житлом.

Як повідомлялося, мер столиці Віталій Кличко наприкінці грудня 2023 року доручив сформувати у стислі строки новий склад наглядової ради та правління ПрАТ "Київміськбуд". Раніше голова компанії Ігор Кушнір заявив, що йде з посади голови правління - президента компанії після 12 років роботи.

За підсумками аудиту "Київміськбуду", проведеного компаніями ДП "Бейкер Тіллі Україна Консалтинг", ТОВ "Аудиторська фірма НХД-АУДИТ" і ТОВ "Ернст енд Янг", було встановлено відсутність ознак дій із доведення підприємства до банкрутства, приховування фактів фінансової неспроможності або здійснення масових операцій пов'язаними особами. Водночас аудитори встановили, що діяльність "Київміськбуду" була порушена через зовнішні чинники - COVID-19, повномасштабну війну, фактор "Укрбуду".

17 листопада комісія затвердила проміжний звіт із рекомендаціями й пропозиціями щодо подальшої роботи "Київміськбуду", серед яких - закупівля квартир в об'єктах "Київміськбуду", розгляд можливості виділення фінансової позики або докапіталізації компанії. Також ТКК рекомендувала Київській міськраді звернутися до Кабінету Міністрів України щодо компенсації "Київміськбуду" сумарних запланованих збитків, пов'язаних із добудовою проєктів будівельної корпорації "Укрбуд", у сумі 2,28 млрд грн.

29 січня 2024 року заступника голови Київської міськдержадміністрації Владислава Андронова призначено головою наглядової ради ПрАТ "ХК "Київміськбуд" замість Миколи Поворозника. У лютому-2024 новосформована наглядова рада призначила головою правління - президентом компанії її віцепрезидента Василя Олійника.

ХК "Київміськбуд" створено на базі майна державної комунальної будівельної корпорації "Київміськбуд" у 1994 році шляхом об'єднання в її статутному капіталі контрольних пакетів акцій 28 підприємств та інших активів. До складу ХК входять 40 АТ, у яких компанія володіє акціями, шість дочірніх підприємств і 51 підприємство на правах асоційованого члена.

Основним акціонером ПрАТ "ХК "Київміськбуд", згідно з даними НКЦПФР, є Київська міськрада (80%).

 

 

Теги: #плани #забудовник

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