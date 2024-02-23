На лінії фронту за добу відбулося 58 бойових зіткнень

Російські окупанти, незважаючи на значні втрати, не відмовляються від планів повної окупації України, ігнорують закони і звичаї війни, використовують тактику терору, завдають ударів, здійснюють обстріли як військових, так і цивільних об'єктів.

Ворог активно застосовує авіацію та квадрокоптери типу FPV, проводить штурмові дії за підтримки бронетехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у фейсбуці.

"Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулося 58 бойових зіткнень", - зазначається в повідомленні.

На куп'янському напрямку ворог здійснив 1 атаку на позиції українських військ біля населеного пункту Синьківка Харківської області.

На лиманському напрямку українськими воїнами відбито 1 атаку противника поблизу населеного пункту Терни Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 6 атак противника неподалік населеного пункту Іванівське Донецької області, де ворог намагався покращити своє тактичне положення.

На авдіївському напрямку українськими захисниками відбито 9 атак ворога у населених пунктів Ласточкине, Сєверне, Первомайське Донецької області.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога біля населених пунктів Новомихайлівка та Побєда Донецької області, де ворог за підтримки авіації 31 раз намагався прорвати оборону українських військ. Успіху противник не досяг.

На запорізькому напрямку силами оборони відбито 1 атаку противника у Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса", на херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити українські підрозділи з плацдармів на лівобережжі Дніпра. Протягом доби здійснено 7 спроб штурму позицій українських військ.