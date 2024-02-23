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19:03 23.02.2024

Україна пропонує "план взаємопорозуміння" для деблокади кордону з Польщею

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Україна пропонує "план взаємопорозуміння" для деблокади кордону з Польщею

Україна пропонує "план взаємопорозуміння" для деблокади кордону з Польщею з п'яти кроків, повідомляє прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

"Ми пропонуємо план України для деблокади кордону. "План взаємопорозуміння". Наш план складається з п’яти кроків. Крок перший. Україна погоджується на обмеження, котрі запропонувала Єврокомісія щодо нашого аграрного експорту. Це автоматичні захисні заходи, які були представлені в межах рішення Єврокомісії з пропозицією продовжити безмитну торгівлю ЄС та України. Йдеться, зокрема, про обмеження на м’ясо птиці, яйця, цукор", - сказав Шмигаль на кордоні з Польщею в п'ятницю.

Прем'єр зазначив, що Україна експортуватиме до ЄС ці товари без квот і мит в обсягах не більших, ніж у середньому у 2022 і 2023 роках, а якщо почне експортувати більше, повертаються обмеження.

Також Україна готова продовжувати механізм верифікації експорту зерна, кукурудзи, соняшнику та ріпаку, тобто без дозволу Польщі ці чотири групи товарів не потраплятимуть на польський ринок.

Другим кроком, за словами прем'єра, є те, що Україна направить звернення до Єврокомісії з пропозицією здійснити невідкладний скринінг кластерів 4 і 5, до яких входять аграрна політика і транспорт.

"Це потрібно для того, щоб раз і назавжди зняти маніпуляції щодо якості нашої аграрної продукції, а також щодо того, чи відповідає підтримка наших аграріїв стандартам Світової організації торгівлі. Ми кажемо: давайте це зробимо швидко. Почнемо з 4 березня", - заявив він.

Водночас, за словами Шмигаля, принципова позиція України - це повна лібералізація торгівлі з ЄС.

"Крок третій. Пропонуємо польському уряду ухвалити спільне звернення до Єврокомісії із закликом зупинити російський аграрний експорт в ЄС", - розповів прем'єр.

Також Україна має намір звернутися до Єврокомісії з пропозицією розглянути додаткові обмеження та посилений моніторинг аграрного імпорту третіх країн до ЄС, а також щодо запуску спільного контролю на кордоні України та ЄС.

"Крок четвертий. Пропонуємо створити "Тристоронній штаб: Україна, Польща, Європейська комісія" під співголовуванням аграрних міністрів України, Польщі та представника Єврокомісії. До роботи цього штабу також долучимо українські та польські аграрні асоціації. Ми маємо працювати цілодобово, щоб оперативно вирішувати всі непорозуміння", - зазначив Шмигаль.

За словами прем'єра, оскільки блокада кордону з боку Польщі вже вийшла за межі блокади зерна, то підхід щодо вільного пропуску через кордон боєприпасів і гуманітарної допомоги має бути поширений на критично необхідне Україні пальне. Це п'ятий крок.

Теги: #польща #план #шмигаль

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