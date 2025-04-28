Подачу газу для населення в Черкасах відновлено – мер

Станом на вечір понеділка, 28 квітня, подачу газу для населення в Черкасах відновлено, повідомив міський голова Черкас Анатолій Бондаренко.

"Газ у системі є. Прошу всіх споживачів перевірити його наявність у своїх оселях. Якщо газ є – можете ним користуватися. Якщо ж немає – прошу зберігати спокій. Завтра розпочнеться почергове підключення абонентів", - написав Бондаренко у Facebook.

Він зазначив, що для прискорення робіт до Черкас приїдуть 50 аварійних бригад з різних куточків України.

"Вони допоможуть максимально швидко відновити подачу газу всім споживачам", - наголосив мер.

Як повідомлялося, з ранку 28 квітня ворог атакував ударними БпЛА місто Черкаси. Очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець зазначав про значну кількість безпілотників, що били по місту. Працювали сили ППО. Внаслідок російських ударів було пошкоджено об'єкт газопостачання.

Джерело: https://www.facebook.com/merbondarenko/posts/pfbid0pZDZngqwgDzdnZSMSK93EkhdJNE4fWEJ744eQ6vsmmEJp22tuZWNDaMMTnbSwFS6l