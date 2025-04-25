ДБР викрило правоохоронця з Київщини, який за $15 тис. переправив військовозобов’язаного до Польщі

Фото: https://t.me/DBRgovua/5552

Державне бюро розслідувань (ДБР) викрило правоохоронця з Київщини, який за $15 тис. переправив військовозобов’язаного до Польщі.

"Працівники ДБР у взаємодії з СБУ повідомили про підозру начальнику одного з відділів правоохоронного органу Київщини. Він за $15 тис. організував незаконне переправлення військовозобов’язаного через державний кордон", - повідомляє ДБР в телеграм-каналі в п'ятницю.

За інформацією Бюро, посадовець реалізовував злочинну схему у змові зі спільниками.

"Він гарантував мешканцю Києва виїзд до Польщі через Волинську область. Клієнта на автомобілі довезли до одного з готелів поблизу кордону, а звідти – на мотоциклах через ліси до місця перетину поза офіційними пунктами пропуску", - уточнюють в ДБР.

Втім, як зазначається в повідомленні, польські правоохоронці затримали втікача та повернули до України, де була оперативно встановлена особа організатора.