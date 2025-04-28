Зеленський про обстріл Черкас: кожен новий день – новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути

Росія вчергове вдарила по цивільному об'єкту у Черкаській області, кожен новий день - новий доказ того, що на Росію треба відчутно тиснути, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Черкащина. Триває зараз робота, щоб відновити постачання газу. Після удару "шахедів" є пошкодження інфраструктури, і це звичайна цивільна інфраструктура", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Президент додав, що "Росія вкотре вдарила по обʼєкту, який не про війну, а про людей".

"Це сталося ще й на фоні вимог світу до Росії завершувати цю війну, встановити тишу. Тобто кожен новий день – новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути, і тиснути відчутно, щоб вони там, у Москві, були змушені завершувати цю війну – війну, яка тільки Росії і потрібна", - наголосив він.

Як повідомлялося, у Черкасах внаслідок російських ударів було пошкоджено об'єкт інфраструктури, мер міста Анатолій Бондаренко закликав мешканців вимкнути газові прилади.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14014