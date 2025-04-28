Інтерфакс-Україна
Події
23:58 28.04.2025

Зеленський про обстріл Черкас: кожен новий день – новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути

1 хв читати

Росія вчергове вдарила по цивільному об'єкту у Черкаській області, кожен новий день - новий доказ того, що на Росію треба відчутно тиснути, заявив президент України Володимир Зеленський.

"Черкащина. Триває зараз робота, щоб відновити постачання газу. Після удару "шахедів" є пошкодження інфраструктури, і це звичайна цивільна інфраструктура", - сказав Зеленський у вечірньому зверненні у понеділок.

Президент додав, що "Росія вкотре вдарила по обʼєкту, який не про війну, а про людей".

"Це сталося ще й на фоні вимог світу до Росії завершувати цю війну, встановити тишу. Тобто кожен новий день – новий чіткий доказ, що на Росію треба тиснути, і тиснути відчутно, щоб вони там, у Москві, були змушені завершувати цю війну – війну, яка тільки Росії і потрібна", - наголосив він.

Як повідомлялося, у Черкасах внаслідок російських ударів було пошкоджено об'єкт інфраструктури, мер міста Анатолій Бондаренко закликав мешканців вимкнути газові прилади.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14014

Теги: #черкаси #обстріл #зеленський

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

23:38 28.04.2025
Зеленський запропонував уряду Іспанії допомогу в подоланні наслідків блекауту

Зеленський запропонував уряду Іспанії допомогу в подоланні наслідків блекауту

23:33 28.04.2025
Подачу газу для населення в Черкасах відновлено – мер

Подачу газу для населення в Черкасах відновлено – мер

23:25 28.04.2025
Справедливість неминуче приходить – Зеленський про ліквідацію представників командування збройних сил РФ

Справедливість неминуче приходить – Зеленський про ліквідацію представників командування збройних сил РФ

22:24 28.04.2025
Угода про економічне партнерство з США може стати вигідною для України й Америки - Зеленський

Угода про економічне партнерство з США може стати вигідною для України й Америки - Зеленський

21:57 28.04.2025
Зеленський: Немає причин чекати 8 травня, має бути негайне і безумовне припинення вогню

Зеленський: Немає причин чекати 8 травня, має бути негайне і безумовне припинення вогню

17:57 28.04.2025
В КМДА продовжують ліквідацію наслідків удару по місту 24 квітня - пошкоджено 106 будівель, триває пошук житла для постраждалих

В КМДА продовжують ліквідацію наслідків удару по місту 24 квітня - пошкоджено 106 будівель, триває пошук житла для постраждалих

15:03 28.04.2025
У Черкасах через атаку БпЛА було пошкоджено об'єкт інфраструктури - мер

У Черкасах через атаку БпЛА було пошкоджено об'єкт інфраструктури - мер

22:58 27.04.2025
ЗСУ зберігають присутність на території РФ - Зеленський

ЗСУ зберігають присутність на території РФ - Зеленський

21:31 27.04.2025
Жодних обіцянок росіян дотримуватись пропозицій США з припинення вогню не фіксується

Жодних обіцянок росіян дотримуватись пропозицій США з припинення вогню не фіксується

19:45 27.04.2025
Зеленський висловив співчуття в зв'язку з трагедією у Ванкувері

Зеленський висловив співчуття в зв'язку з трагедією у Ванкувері

ВАЖЛИВЕ

Зеленський: Немає причин чекати 8 травня, має бути негайне і безумовне припинення вогню

Сили безпілотних систем знищили більш ніж 50 "шахедів" завдяки новим технологіям

Сибіга: Якщо Росія дійсно хоче миру, то вона повинна припинити вогонь, не чекаючи на 9 травня

Заморозки очікуються в Україні в ніч проти вівторка, вдень 16-21° тепла

Україна втратила винищувач Су-27, пілот катапультувався

ОСТАННЄ

Білий дім: Трамп чітко дав зрозуміти, що хоче бачити постійне припинення вогню в Україні, а не будь-які тимчасові паузи в бойових діях

Сибіга за дорученням президента запропонував Іспанії, Португалії та Франції допомогу у подоланні кризи енергопостачання

Перемовини у паризькому і лондонському форматі планують продовжити - Тихий

Одного цивільного поранено внаслідок ворожого артилерійського обстрілу Куп'янська – прокуратура

Нардеп Жупанин підтвердив призначення Корецького главою "Нафтогазу"

АРМА перевірить інформацію щодо вартості активів виробника "Моршинської" у ВАКС і СБУ

Рада у вівторок розгляне законопроєкт щодо воєнних злочинів проти дітей

Поліцейський загинув на Миколаївщині через підрив гранати, ще троє дістали поранень

НР "Нафтогазу" призначила керівником компанії главу "Укрнафти" Корецького за результатами конкурсу

МЗС України вважає заяви президента Трампа частиною стратегії для досягнення миру

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новини з усієї України

РЕКЛАМА