Справедливість неминуче приходить – Зеленський про ліквідацію представників командування збройних сил РФ

Президент України Володимир Зеленський подякував за роботу Службі зовнішньої розвідки України та Службі безпеки України, про що повідомив у вечірньому зверненні.

"Керівник СЗР доповів про ліквідацію осіб із вищого командного складу російських збройних сил. Справедливість неминуче приходить. Керівник СБУ доповів про наші подальші заходи з протидії російським агентурним мережам в Україні та диверсантам. Хороші результати. Дякую за роботу", - сказав Зеленський.

Окрім того президент анонсував застосування з боку України нових санкцій.

"Також працюємо і над наступними санкційними кроками України. Сьогодні мені представили матеріали, які обґрунтовують необхідність відповідних рішень. Готуються відповідні подання на РНБО", - повідомив Зеленський.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14016