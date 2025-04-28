Заморозки очікуються в Україні в ніч проти вівторка, вдень 16-21° тепла

У вівторок, 29 квітня, в Україні переважно без опадів, лише на Чернігівщині та Сумщині вдень місцями пройде невеликий короткочасний дощ, вітер південно-західний, західний, 5-10 м/с, повідомив Укргідрометцентр.

Температура вночі 1-6° тепла, заморозки на поверхні ґрунту 0-5°, у східних областях і в повітрі 0-3°; температура вдень 16-21° тепла, на сході та південному сході країни 12-17°.

У Києві 29 квітня також сухо, вітер південно-західний, 5-10 м/с, температура вночі 3-5° тепла, вдень 18-20°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського в Києві 29 квітня найвища температура вдень була 30,0 в 2012 р., найнижча вночі -1,1 в 1915 р.

У середу, 30 квітня, збережеться суха погода, лише у північно-східній частині, вдень і в Карпатах місцями невеликий короткочасний дощ. Вітер переважно північно-західний, 5-10 м/с, вночі у східних областях місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 5-10°, вдень 16-21°.

У Києві 30 квітня без опадів, вітер північно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 7-9° тепла, вдень 18-20°.