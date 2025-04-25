Шмигаль: Україна має не просто виграти війну – вона має виграти мир

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль зустрівся у Вашингтоні з представниками провідних американських аналітичних центрів.

"Ми зосередилися на викликах, що стоять перед Україною сьогодні – і тих, що зʼявляться після завершення війни. росія не припинить спроб дестабілізації. Саме тому вже зараз обговорюємо та формуємо нову архітектуру стійкості – на основі сильної армії, розвитку ОПК, технологій і глибшої інтеграції у західну безпекову систему", - написав Шмигаль в телеграм-каналі за результатами зустрічі.

Так, сторони розглянули бачення "Плану Маршалла" для України – не як відновлення минулого, а як розбудову економіки нового типу: з фокусом на інновації, цифровізацію, роботизацію та зростання продуктивності.

"Це має бути економіка, інтегрована у глобальні ланцюги створення вартості", - підкреслив Шмигаль.

Також обговорювалися теми реформ і вікна можливостей, які відкриваються для системних змін. Шлях до членства в Європейському Союзі залишається нашим ключовим дороговказом у цьому процесі.

"Нам важливо, щоб голос України був почутий, а наші аргументи – повністю зрозумілі. Саме тому такі зустрічі мають особливу цінність. Вдячний усім, хто долучився до розмови – і всім нашим друзям, які підтримують Україну й вірять у її успіх. Разом ми здатні реалізувати найбільший проєкт повоєнного відновлення в Європі – і зробити його взаємовигідним як для України, так і для її партнерів", - підкреслив прем’єр.