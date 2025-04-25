Шмигаль обговорив з прем’єром Норвегії спільні виробництва зброї та економічне співробітництво

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль на полях Spring Meetings зустрівся з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере.

Глава уряду зазначив, що Україна глибоко вдячна за послідовну та принципову підтримку, яку Норвегія надає їй від самого початку розв'язаної Росією повномасштабної війни.

"Провели зустріч із Прем'єр-міністром Норвегії Йонасом Гаром Стере на полях Spring Meetings у Вашингтоні. Цінуємо виділені цього року Норвегією $8 млрд для України. Особливо важливо, що переважна більшість цих коштів спрямовується на військові потреби. За останні два тижні було виділено $1,4 млрд на артилерійські боєприпаси і підготовку військових та два менших пакети на зміцнення системи охорони здоров’я і відбудову України. Дякуємо за цю необхідну підтримку", – написав він у Телеграмі.

Також Шмигаль обговорив із норвезьким колегою спільні виробництва зброї.

"Обговорили спільні виробництва зброї. Маємо вже приклади успішної співпраці та налаштовані розширювати співробітництво. Розраховуємо на сприяння Уряду Норвегії в підтримці компаній, які зацікавлені інвестувати в Україну. Це інвестиція не лише в українську обороноздатність, але й у безпеку всієї Європи. Норвегія — наш важливий союзник. Дякуємо за співлідерство у Коаліції з морських спроможностей, а також активну й ефективну участь у коаліціях повітряних сил, ППО/ПРО, дронів та РЕБ", - зазначив очільник Українського уряду.

Прем'єр подякував норвезькому уряду за важливу допомогу й солідарність з українським народом.

"Також обговорили з Прем'єр-міністром економічне співробітництво та наші зусилля задля завершення війни. Цінуємо позицію Норвегії щодо важливості встановлення справедливого миру. Вдячні норвезькому Уряду за важливу допомогу й солідарність з українським народом", - наголосив Шмигаль.