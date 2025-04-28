Сили безпілотних систем знищили більш ніж 50 "шахедів" завдяки новим технологіям

Оператори Сил безпілотних систем ЗСУ завдяки ефективному застосуванню безпілотних технологій знищили 52 ударних БпЛА типу Shahed.

"За останній час підрозділ Darknode 412-го полку Nemesis перехопив 52 ударні БПЛА типу Shahed‑136 за допомогою новітніх засобів. Завдяки високій майстерності операторів та ефективному застосуванню безпілотних технологій Сили безпілотних систем продовжують зміцнювати захист українського неба", - ідеться у повідомленні СБС у Телеграмі у понеділок.

Як повідомили у СБС, з міркувань безпеки вони не можуть розкрити всі деталі щодо засобів та тактик, що застосовуються під час операцій. "Однак підрозділ щодня нарощує спроможності та масштабує існуючі рішення", - додали у СБС.