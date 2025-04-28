Україна хоче залучити польський досвід та інвестиції для реалізації плану відновлення морської галузі

Україна відкрита до залучення польського досвіду, технологій і інвестицій для реалізації Плану відновлення морської галузі України, бюджет якого становить EUR550 млн, повідомило Міністерство розвитку громад і територій (Мінрозвитку).

Згідно з повідомленням Міністерства у Facebook, плани участі Польщі у відбудові України обговорили під час зустрічі перша заступниця міністра розвитку громад та територій Альона Шкрум, заступник міністра розвитку громад та територій Андрій Кашуба з спеціальним уповноваженим уряду Польщі з питань відновлення України Павелом Ковалем.

"Окрему увагу сторони приділили реалізації спільного українсько-естонського Плану відновлення морської галузі України, загальний бюджет якого складає EUR550 млн", - зазначено у повідомленні.

Кашуба підкреслив, що відновлення морської інфраструктури є одним із ключових напрямів.

"Ми вже маємо позитивний досвід співпраці з міжнародними партнерами у сфері модернізації портів та суднобудування. Спільно з Естонією ми розробили масштабний План відновлення морської галузі України і нині відкриті до залучення польського досвіду, технологій та інвестицій для його реалізації. Запрошуємо польських партнерів до участі у таких напрямах, як суднобудування, модернізація флоту, розвиток портів, морська логістика та розмінування", - наголосив Кашуба, якого у повідомленні цитує пресслужба Мінрозвитку.

Під час зустрічі сторони також торкнулись питань участі польських компаній у відбудові України. Зокрема, обговорювалась програма підтримки польського бізнесу, започаткована Міністерством розвитку і технологій Польщі спільно з Польським агентством інвестицій і торгівлі.

За словами Альони Шкрум, одним із пріоритетів української сторони є створення спільних українсько-польських підприємств на території України, зокрема, у сферах будівництва, IT, медицини та продовольства, що сприятиме і відновленню, і економічному розвитку, сказано в повідомленні.

Зазначається, що сторони домовилися продовжити консультації щодо участі Польщі в реалізації інфраструктурних проєктів в Україні.