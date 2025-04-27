Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль підбив підсумки візиту української делегації до США цього тижня на Spring Meetings Світового банку та Міжнародного валютного фонду (МВФ).

За його словами, це був насичений візит, під час якого відбулась низка переговорів з ключовими фінансовими інституціями, включно з МВФ, Світовим банком та ЄБРР.

"Важлива зустріч із міністром фінансів США Скоттом Бессентом, на якій окремою темою розмови була угода між нашими країнами. Над документом працюють юридичні команди. Маємо хороший прогрес. Головне - чітко визначили наші "червоні лінії", угода має відповідати європейським зобов’язанням, а також не суперечити Конституції та законодавству України. Вона має обов'язково бути ратифікованою парламентом. Досягнуто домовленостей, що в документі не зараховується допомога, надана до її підписання", - зазначив Шмигаль.

За його словами, Україна і надалі отримуватиме підтримку від партнерів. Фінансування на 2025 рік повністю забезпечене, включаючи покриття дефіциту в $39 мільярдів із допомоги міжнародних партнерів.

Уже є часткові домовленості на 2026–2027 роки. Основні джерела: програма МВФ, Ukraine Facility та доходи від заморожених російських активів (ЕRА). Триває активна робота над залученням нових ресурсів.

"Відновлення України - одна з ключових тем на полях Spring Meetings. Обговорили довгострокові перспективи з американським бізнесом та фінансовими партнерами. Провели продуктивну зустріч з лідерами аналітичних центрів, де ішлося про необхідність залучення нових технологій та нових ресурсів для економічного зростання після війни", - підкреслив прем'єр.

У США українська делегація також обговорила використання російських заморожених активів.

"Україна вже має підтверджені $50 мільярдів доходів від заморожених російських активів, які ми використовуємо для бюджетних потреб, фіксування військових видатків та швидкого відновлення. Але наша ціль - повна конфіскація. Окрім їхньої конфіскації, запропонували запровадження спеціального мита на імпорт російських товарів, надходження від якого будуть спрямовуватися у фонд відновлення України. Це економічний механізм репарацій, що дозволяє діяти без очікування політичних змін у Росії", - наголосив Шмигаль.

Він зауважив, що санкції проти Росії залишаються важливим інструментом тиску, адже агресор постійно намагається їх послабити і додав, що Україна має розуміння в цьому питанні.