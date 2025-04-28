Зеленський запропонував уряду Іспанії допомогу в подоланні наслідків блекауту

Президент України Володимир Зеленський запропонував прем'єр-міністру Іспанії Педро Санчесу допомогу українських фахівців у відновленні енергопостачання після блекауту

"Говорили з Прем’єр-міністром Іспанії Педро Санчесом про надзвичайну ситуацію в енергосистемі. Що б не сталося, ми завжди готові допомагати й підтримувати наших друзів", - повідомив Зеленський в телеграм-каналі в понеділок.

"Україна за роки війни та російських ударів по нашій енергосистемі набула значного досвіду в протидії будь-яким енергетичним викликам, і зокрема блекаутам. Наші фахівці можуть долучитися до відновлювальних робіт. Запропонував таку допомогу Іспанії. Доручив міністру енергетики України діяти максимально оперативно. Наші технічні спеціалісти готові допомагати", - зазначив президент.

Джерело: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14017