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17:20 23.02.2024

Президент Єврокомісії та прем'єр Бельгії в суботу будуть у Києві

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Президент Єврокомісії та прем'єр Бельгії в суботу будуть у Києві

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн і прем'єр-міністр Бельгії, яка головує в ЄС, Александер де Кроо в суботу відвідають Київ, щоб висловити підтримку Україні в другу річницю з дня початку повномасштабного вторгнення Росії.

Про це агентству "Інтерфакс-Україна" в п'ятницю повідомили дипломатичні джерела.

"Урсула фон дер Ляєн і Александер де Кроо прибудуть у суботу до Києва, щоб іще раз підтвердити незмінну підтримку Європейського Союзу Україні, яка другий рік відбиває російську агресію", - сказав співрозмовник агентства.

Як відомо, фон дер Ляєн і де Кроо в п'ятницю перебувають з візитом у Варшаві.

Теги: #візит #урсула_ляєн #де_кроо

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