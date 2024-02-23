Україна та Данія проведуть форум оборонних індустрій – Зеленський

В Україні пишаються відносинами з Данією, Україна вдячна за кожен із проявів данської підтримки для нашої держави, для наших людей, для міжнародного права, заявив президент України Володимир Зеленський на пресконференції у Львові в п'ятницю після переговорів із прем'єр-міністром дані Метт Фредеріксен.

"Разом - Україна та Данія - ми справді змогли дати і нашим країнам, і всій нашій Європі нові перспективи безпеки", - сказав він.

Зеленський подякував за "потужну підтримку" й підписання угоди про співробітництво у сфері безпеки.

"Я хочу нагадати, що саме Данія відіграла ключову роль у розблокуванні рішення F-16 для України. Ми зараз працюємо над тим, щоб українські F-16 почали реально захищати українське небо. Сьогодні є й новий оборонний пакет від Данії. І це, до речі, вже 15-й. Боєприпаси, дрони та інша зброя, на яку чекають наші воїни", - сказав він.

Крім того, зазначив Зеленський, "наші делегації домовилися про проведення спільного двостороннього форуму оборонних індустрій, модернізацію та зміцнення арсеналів на основі досвіду сучасної війни".

Зеленський відзначив "запуск зразкової програми експортного фінансування через експортно-інвестиційний фонд Данії для підтримки постачання в Україну, зокрема, обладнання".

Він також подякував Данії "за спільну роботу щодо Формули миру. Саме в Данії, у Копенгагені, відбулася одна із вирішальних зустрічей на рівні радників щодо Формули миру".