Події

14:45 23.02.2024

Україна та Данія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки – Офіс президента

2 хв читати
Україна та Данія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у Львові підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, документ укладено у розвиток Вільнюської декларації.

Згідно з договором, 2024 року Данія надасть Україні військову підтримку в розмірі щонайменш EUR1,8 млрд.

Крім того, данський Фонд підтримки України на загальну суму EUR8,5 млрд покриє підтримку у 2023-2028 роках і стане комплексною основою для довгострокової військової підтримки й підтримки у цивільній сфері.

Данія надаватиме підтримку Україні протягом десяти років дії цієї угоди.

Документ передбачає постійну військову допомогу в різних сферах у координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами й установами, зосереджуючись на військово-повітряних силах і протиповітряній обороні, морській безпеці, розмінуванні, технологіях і безпілотниках, а також інших ключових можливостях і нагальних потребах України.

Серед іншого Данія підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію, зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів і навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні.

Данські партнери співпрацюватимуть з Україною, щоб протидіяти російській кіберагресії, кібершпигунству й гібридній війні.

Данія також продовжить активно взаємодіяти з містом Миколаєвом і Миколаївською областю для підтримки їхньої реконструкції, стійкості та реформ.

Крім того, угода підтверджує підтримку Данією майбутнього членства України в ЄС і НАТО, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності її Сил оборони та безпеки з Альянсом. Сторони підтверджують, що Україна є невід'ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки. Україна зі свого боку зобов'язується імплементувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО.

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну угода передбачає проведення консультацій протягом 24 годин з метою визначення відповідних подальших кроків.

Документ передбачає можливість продовження терміну дії за спільного рішення сторін.

Теги: #україна #безпека #угода #данія

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

14:24 23.02.2024
Фон дер Ляєн про ситуацію на українсько-польському кордоні: Ми маємо зосередитися на відновленні експортного потенціалу України, знімаючи навантаження із сухопутних кордонів

Фон дер Ляєн про ситуацію на українсько-польському кордоні: Ми маємо зосередитися на відновленні експортного потенціалу України, знімаючи навантаження із сухопутних кордонів

13:51 23.02.2024
Бельгія передасть Україні F-16 до 2025 року

Бельгія передасть Україні F-16 до 2025 року

13:17 23.02.2024
Для України важлива участь Китаю в Саміті миру - Жовква

Для України важлива участь Китаю в Саміті миру - Жовква

13:09 23.02.2024
Лідер більшості в Сенаті США Шумер прибув в Україну

Лідер більшості в Сенаті США Шумер прибув в Україну

12:43 23.02.2024
Україна не боїться брати на себе відповідальність за безпеку в Європі - Жовква

Україна не боїться брати на себе відповідальність за безпеку в Європі - Жовква

07:36 23.02.2024
Україна розраховує на затвердження Виконавчою радою МВФ угоди, очікує на допомогу Фонду в $5,4 млрд США - Шмигаль

Україна розраховує на затвердження Виконавчою радою МВФ угоди, очікує на допомогу Фонду в $5,4 млрд США - Шмигаль

03:24 23.02.2024
Втрати армії РФ у п'ять разів більші, ніж у ЗСУ

Втрати армії РФ у п'ять разів більші, ніж у ЗСУ

02:46 23.02.2024
У Дніпрі внаслідок атаки "шахедів" 4 людей постраждали, під завалами в будинку ще можуть бути люди

У Дніпрі внаслідок атаки "шахедів" 4 людей постраждали, під завалами в будинку ще можуть бути люди

00:27 23.02.2024
В Одесі через БПЛА сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури, ймовірно, є поранені

В Одесі через БПЛА сталася пожежа на об'єкті цивільної інфраструктури, ймовірно, є поранені

23:51 22.02.2024
Чим більше з Москви лунає божевільних заяв, тим більше має бути наша сила

Чим більше з Москви лунає божевільних заяв, тим більше має бути наша сила

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення заступника глави ОП Шурми на предмет виникнення конфлікту інтересів в енергосекторі

ГУР: Росія має проти нас майже триста бойових літаків

Бельгія передасть Україні F-16 до 2025 року

Байден оголосив про нові санкції щодо РФ

Для України важлива участь Китаю в Саміті миру - Жовква

ОСТАННЄ

НАЗК склало протокол про адміністративні правопорушення заступника глави ОП Шурми на предмет виникнення конфлікту інтересів в енергосекторі

У Києві затримано двох керівників підконтрольного ФСБ РФ донецького інтернет-провайдера

У РФ формують добровольчий корпус із 18 тис. осіб, куди увійшли колишні "вагнерівці" - ГУР

ГУР: Росія має проти нас майже триста бойових літаків

РФ планує виробити 2,7 млн артснарядів цього року - ГУР Міноборони України

"Київтеплоенерго" відновило опалення понад 220 будинків Шевченківського району менш як за добу

Байден оголосив про нові санкції щодо РФ

Підозрюваного в хабарництві заступника голови Запорізької облради взято під варту з альтернативою 3 млн грн

Рада закликала парламенти та уряди іноземних держав конфіскувати активи РФ

У Києві та області в п'ятницю та суботу пориви вітру, оголошено I рівень небезпеки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА