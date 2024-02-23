Україна та Данія підписали Угоду про співробітництво у сфері безпеки – Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський та прем'єр-міністр Данії Метте Фредеріксен у Львові підписали угоду про співробітництво у сфері безпеки та довгострокову підтримку.

Як повідомляє пресслужба Зеленського, документ укладено у розвиток Вільнюської декларації.

Згідно з договором, 2024 року Данія надасть Україні військову підтримку в розмірі щонайменш EUR1,8 млрд.

Крім того, данський Фонд підтримки України на загальну суму EUR8,5 млрд покриє підтримку у 2023-2028 роках і стане комплексною основою для довгострокової військової підтримки й підтримки у цивільній сфері.

Данія надаватиме підтримку Україні протягом десяти років дії цієї угоди.

Документ передбачає постійну військову допомогу в різних сферах у координації та співпраці з відповідними міжнародними партнерами й установами, зосереджуючись на військово-повітряних силах і протиповітряній обороні, морській безпеці, розмінуванні, технологіях і безпілотниках, а також інших ключових можливостях і нагальних потребах України.

Серед іншого Данія підтримуватиме зусилля із забезпечення цілісного потенціалу F-16 через авіаційну коаліцію, зокрема шляхом надання винищувачів, боєприпасів, тренажерів і навчання, а також роблячи внесок у довгострокове обслуговування винищувачів і створення належних умов в Україні.

Данські партнери співпрацюватимуть з Україною, щоб протидіяти російській кіберагресії, кібершпигунству й гібридній війні.

Данія також продовжить активно взаємодіяти з містом Миколаєвом і Миколаївською областю для підтримки їхньої реконструкції, стійкості та реформ.

Крім того, угода підтверджує підтримку Данією майбутнього членства України в ЄС і НАТО, зокрема шляхом підтримки планів реформ України та сумісності її Сил оборони та безпеки з Альянсом. Сторони підтверджують, що Україна є невід'ємною частиною євроатлантичної та глобальної безпеки. Україна зі свого боку зобов'язується імплементувати реформи, визначені ЄС, МВФ і НАТО.

У разі майбутнього збройного нападу Росії на Україну угода передбачає проведення консультацій протягом 24 годин з метою визначення відповідних подальших кроків.

Документ передбачає можливість продовження терміну дії за спільного рішення сторін.