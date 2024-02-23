Події

10:35 23.02.2024

СБУ затримала ворожу агентку, яку завербував її син-бойовик з окупаційних угруповань РФ

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СБУ затримала ворожу агентку, яку завербував її син-бойовик з окупаційних угруповань РФ

Служба безпеки України затримала жительку Донецької області, яка розвідувала місця дислокації та маршрути переміщення ЗСУ в регіоні. 

"Насамперед фігурантка намагалася виявити і передати агресору локації особового складу та важкого озброєння ЗСУ на бахмутському напрямку. У зоні особливої уваги поплічниці ворога були маршрути пересування української бронетехніки та реактивних систем залпового вогню", - зазначено у повідомленні, оприлюдненому в телеграм-каналі СБУ в п'ятницю.

Крім цього, зловмисниця збирала інформацію про наслідки ворожих ударів по цивільній інфраструктурі Костянтинівки Донецької області.

"Отримані відомості інформаторка месенджером передавала своєму сину – бойовику окупаційних угруповань рф, який перебуває на передовій та співпрацює з російською розвідкою", - зазначають у СБУ.

Правоохоронці затримали жінку в Слов'янську, куди вона переїхала як переселенка з одного з прифронтових міст. Під час обшуків у її квартирі було вилучено мобільний телефон із доказами злочинної діяльності.

За даними слідства, зловмисницею виявилася жителька Донецької області, яку до розвідувально-підривної діяльності проти України залучив власний син.

Зазначено, що фігурантка обходила місцевість, де приховано фіксувала українські об'єкти, а також випитувала "потрібну" інформацію в сусідів, щоб отримати розвіддані.

Слідчі СБУ повідомили жінці про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Фігурантка перебуває під вартою. Їй загрожує довічне ув'язнення.

Теги: #сбу #затримання #агент_рф

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