Події

09:24 23.02.2024

Окупанти за добу 13 разів обстріляли громади Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

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Окупанти за добу 13 разів обстріляли громади Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Протягом доби російські окупанти здійснили 13 обстрілів прикордонних територій Чернігівської та Сумської областей, зафіксовано 99 вибухів, повідомляє Оперативне командування "Північ" у телеграмі.

У Чернігівській області ворог обстріляв із міномета 120 мм тричі Карповичі Семенівської громади (23 приходи), Миколаївку (1 прихід), із FPV-дрона було атаковано Блешню (1 прихід). Крім цього, противник обстріляв із РСЗВ Луку Сновської громади (6 приходів), а також із міномета 82 мм - Грем'яч Новгород-Сіверської громади (6 приходів).

У Сумській області окупанти з РСЗВ обстріляли Стягайлівку Шосткинського району (20 приходів), Порохонь (15 приходів), з міномета 120 мм - Зноб-Трубчевську (4 приходи), Прогрес (4 приходи), Стару Гуту (9 приходів).

Прогрес також було атаковано з міномета 82 мм (10 приходів).

Інформації про загиблих або поранених серед місцевого населення не зафіксовано. 

Теги: #північ #обстріли

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