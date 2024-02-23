Один загиблий цивільний, ще 19 поранених за добу в Донецькій області

Один мешканець у Костянтинопольському районі Донецької області загинув унаслідок обстрілів російських окупантів, ще 19 осіб в області за добу дістали поранення, повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"За 22 лютого росіяни вбили 1 жителя Донецької області - у Костянтинопольському районі. Ще 19 людей в області за добу отримали поранення. Загальна кількість жертв росіян на Донеччині подана без урахування Маріуполя і Волновахи", - написав Філашкін у телеграмі вранці в п'ятницю.