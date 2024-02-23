Генштаб ЗС України: На мар'їнському напрямку за добу ворог атакував 43 рази, на бахмутському - 16 і на лиманському 14 разів

Збройні сили України продовжують відбивати ворожі атаки на бахмутському, мар'їнському та лиманському напрямках, повідомляє Генеральний штаб.

Так, минулої доби відбулося 101 бойове зіткнення Сил оборони та російських військ, згідно з даними ранкового зведення Генштабу.

Зокрема, на мар'їнському напрямку сили оборони продовжують утримувати ворога в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області, де ворог 43 рази намагався прорвати оборону українських військ.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 16 атак противника в районах населених пунктів Андріївка, Богданівка, Іванівське, Кліщіївка та Торець Донецької області.

На лиманському напрямку противник 14 разів атакував підрозділи українських військових у районах н.п. Терни та Ямполівка Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку українські захисники відбили 10 атак ворога в районах н.п. Орлівка, Сєверне, Первомайське, Невельське Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог здійснив 5 спроб наступу в районі н.п. Синьківка Харківської області.

На новопавлівському напрямку українські захисники відбили 3 атаки противника південніше Золотої Ниви Донецької області.

На запорізькому напрямку силами оборони відбито 5 атак противника на захід від Вербового та поблизу Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку минулої доби противник здійснив 5 спроб штурму позицій українських військ на лівобережжі Дніпра.