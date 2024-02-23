Генштаб ЗС України: Окупанти за добу здійснили три ракетні та 83 авіаудари, також 152 обстріли із РСЗВ

Російські окупаційні війська за добу здійснили 3 ракетні та 83 авіаційні удари, а також 152 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомив Генштаб збройних сил України у зведенні станом на 7:00 п'ятниці.

Так, унаслідок російських терористичних атак є поранені та загиблі серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали багатоповерхові та приватні будинки, а також інші об'єкти цивільної інфраструктури.

У Генштабі підтвердили нічну атаку російських окупантів ракетами та БПЛА типу Shahed і знищення Силами і засобами ПВО 23 ударних БПЛА.

Також повідомляється, що авіаударів зазнали населені пункти Роздолівка, Веселе, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Костянтинівка, Олександропіль, Красногорівка, Курахове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар та Старомайорське Донецької області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 125 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.