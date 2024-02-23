Події

07:00 23.02.2024

Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

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Окупанти обстріляли чотири громади Сумської області

Російські окупаційні війська в четвер здійснили 10 обстрілів прикордоння Сумської області, зокрема, чотирьох громад, повідомила пресслужба ОВА.

"Протягом дня росіяни здійснили 10 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області. Зафіксовано 50 вибухів. Обстрілів зазнали Білопільська, Великописарівська, Середино-Будська, Свеська громади", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, по ️Середино-Будській ворог гатив із мінометів (5 вибухів). По Свеській з території Росії здійснено обстріл зі стрілецької зброї. У Великописарівській зафіксовано обстріл з АГС (20 вибухів) та мінометів (18 вибухів). По ️Білопільській росіяни вдарили з артилерії (4 вибухи) та мінометів (3 вибухи).

 

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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