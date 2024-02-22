За добу ворог завдав 50 авіаударів і здійснив 80 обстрілів із РСЗВ

За добу ворог завдав 50 авіаційних ударів і здійснив 80 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ і населених пунктах, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому в четвер увечері.

Окупанти завдали авіаційних ударів у районах населених пунктів Роздолівка, Веселе, Бердичі, Семенівка, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Костянтинівка, Олександропіль, Красногорівка, Курахове, Парасковіївка, Новомихайлівка, Вугледар, Старомайорське Донецької області.

Від ворожих артилерійських і мінометних обстрілів постраждали понад 93 населені пункти в Чернігівській, Сумській, Харківській, Луганській, Донецькій, Херсонській областях, серед них місто Очаків у Миколаївській області.