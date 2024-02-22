ЗС України відбили 14 ворожих атак на лиманському напрямку, 7 атак - на авдіївському

За добу українські захисники відбили 14 ворожих атак на лиманському напрямку, 7 атак - на авдіївському, загалом на фронті відбулося 81 бойове зіткнення, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"На Лиманському напрямку нашими воїнами відбито 14 атак противника в районах населених пунктів Терни та Ямполівка Донецької області, де ворог намагався прорвати оборону наших військ. На Авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 7 атак ворога в районах населених пунктів Орлівка, Сєверне, Первомайське та Невельське", - йдеться у зведенні, опублікованому на фейсбук-сторінці у четвер увечері.

Крім цього, українські військові відбили 8 атак окупантів біля Андріївки, Богданівки, Іванівського, Кліщіївки та Торецька на бахмутському напрямку, де ворог намагався поліпшити своє тактичне становище. Також 2 атаки відбито неподалік Золотої Ниви на Новопавлівському напрямку та 4 атаки - на захід від Вербового та у Роботиного на запорізькому напрямку.

Своєю чергою, за добу противник здійснив 4 спроби наступу поблизу Синьківки Харківської області на куп'янському напрямку.

Також ворог, за підтримки авіації, 31 раз намагався прорвати оборону ЗСУ в районах Новомихайлівки та Побєди Донецької області на мар'їнському напрямку.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" окупанти здійснили 2 спроби штурму позицій українських військ на лівобережжі Дніпра в Херсонській області.