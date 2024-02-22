Уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму майже $250 млн

Уряд Данії анонсував новий пакет військової допомоги Україні на суму 1,7 млрд данських крон (майже $250 млн), що передбачає, зокрема, постачання в Україну протягом кількох місяців 15 тис. артилерійських боєприпасів, повідомляє Міністерство оборони Данії.

"Уряд і парламентські партії домовилися про новий великий пакет військових пожертвувань для України. Вартість пакета становить близько 1,7 млрд данських крон і забезпечує, зокрема, 15 тис. шт. артилерійських снарядів у співпраці з Чехією", - ідеться в повідомленні на сайті Міноборони в четвер.

Пакет містить засоби ППО, техніку для розмінування та дрони. Це частина того, що має бути профінансовано за рахунок нового великого пакета військових пожертвувань розміром близько 1,7 млрд данських крон. Це 15-й пакет військової техніки Україні.

"Україна, як і раніше, має велику потребу в підтримці, зокрема, не в останню чергу, в артилерійських боєприпасах. 15-м пакетом пожертвувань Данія робить фінансовий внесок у закупівлю зброї та боєприпасів. І через інші країни, зокрема Нідерланди та Чехію, і за допомогою продовження хорошої та важливої співпраці з данською оборонною промисловістю", - заявив міністр оборони країни Трольс Лунд Польсен.

Як повідомляється, "завдяки контакту з Міністерством оборони Чехії Міністерство оборони Данії профінансувало придбання 15 тис. одиниць 155-мм артилерійських боєприпасів, які будуть доставлені в Україну протягом кількох місяців".

Раніше міністр оборони Данії заявив, що перша данська партія винищувачів F-16 надійде в Україну цього літа.