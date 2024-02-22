Армія РФ за добу 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області - ОВА

Російська окупаційна армія за минулу добу 14 разів обстріляла населені пункти Донецької області, зафіксовано множинні руйнування, з лінії фронту евакуйовано 62 людини, зокрема 13 дітей, повідомив голова обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.

"Волноваський район. У Вугледарі пошкоджено будинок, обстріляна Богоявленка. Покровський район. У Мар'їнській громаді пошкоджено 5-поверхівку у Красногорівці. У Курахівській громаді пошкоджені 4 приватні будинки: 3 у Веселому Гаю і 1 у Ганівці", - написав він у телеграм-каналі в четвер уранці.

За його даними, у Краматорському районі: "у Лиманській громаді пошкоджено 2 будинки в Озерному. В Іллінівській громаді пошкоджено 4 будинки в Романівці. У Костянтинівці пошкоджено 7 будинків".

У Бахмутському районі: "у Торецьку пошкоджено інфраструктурний об'єкт. У Часовоярській громаді пошкоджені 2 приватні будинки і 2 промислові будівлі. У Званівській громаді обстріляні Званівка і Переїзне, у Соледарській - Роздолівка і Федорівка".

"Всього за добу росіяни 14 разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 62 особи, у тому числі 13 дітей", - зазначено в повідомленні.