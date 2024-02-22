Події

08:48 22.02.2024

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, одна постраждала

1 хв читати
На Харківщині в результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, одна постраждала

Минулої доби артилерійських і мінометних обстрілів російських окупаційних військ зазнали приблизно 15 населених пунктів Харківської області. Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Петропавлівка тощо зазнали ворожих авіаударів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 14:00 у смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинув 1 цивільний. Усі дані та обставини встановлюються. О 12:40 здійснено мінометні та артилерійські обстріли с. Іванівка Куп'янського району. Поранено 52-річного мирного жителя", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.

 

 

 

Теги: #харківська_область #обстріли

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

08:39 22.02.2024
За минулу добу на Донеччині через обстріли три людини дістали поранення

За минулу добу на Донеччині через обстріли три людини дістали поранення

08:19 22.02.2024
Окупанти обстріляли вночі три громади Сумської області

Окупанти обстріляли вночі три громади Сумської області

08:01 22.02.2024
У Херсонській області за добу внаслідок обстрілів поранено три людини

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілів поранено три людини

00:04 22.02.2024
Окупанти обстріляли протягом дня три громади Сумської області

Окупанти обстріляли протягом дня три громади Сумської області

21:26 21.02.2024
Росіяни завдали авіаударів по Оріхову та інших населених пунктах області, є руйнування

Росіяни завдали авіаударів по Оріхову та інших населених пунктах області, є руйнування

10:26 21.02.2024
Ракетний удар по Краматорську у вівторок: Семеро людей поранені, одна може перебувати під завалами

Ракетний удар по Краматорську у вівторок: Семеро людей поранені, одна може перебувати під завалами

09:33 21.02.2024
Росіяни вбили жителя Костянтинівки, ще восьмеро людей на Донеччині поранені - ОВА

Росіяни вбили жителя Костянтинівки, ще восьмеро людей на Донеччині поранені - ОВА

09:14 21.02.2024
Окупанти за добу 12 разів обстріляли громади Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

Окупанти за добу 12 разів обстріляли громади Чернігівської та Сумської областей - ОК "Північ"

08:56 21.02.2024
На Харківщині в результаті ворожих обстрілів загинули два мирні жителі

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів загинули два мирні жителі

08:52 21.02.2024
За минулу добу на Донеччині через обстріли вбито одну людину, ще восьмеро дістали поранення

За минулу добу на Донеччині через обстріли вбито одну людину, ще восьмеро дістали поранення

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

ППО ліквідувала вісім "шахедів" із десяти, які атакували Україну вночі

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

У МИРГОРОДІ ЧУТНО ВИБУХИ

Прессекретар президента анонсував на 25 лютого велику конференцію з питань майбутнього шляху України та пресконференцію Зеленського

ОСТАННЄ

Нова Зеландія надасть Україні новий пакет допомоги майже на $16 млн

За минулу добу окупанти обстріляли три громади Миколаївської області, є постраждалий і руйнування

ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

У Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю, ракетоносців немає

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 113 авіаударів

Генштаб ЗС України: авіація завдала ударів по десяти районах скупчення сил противника

ППО ліквідувала вісім "шахедів" із десяти, які атакували Україну вночі

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

22 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

У нідерландському місті Лохем двоє робітників загинули внаслідок обвалення мосту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА