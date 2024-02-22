На Харківщині в результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, одна постраждала

Минулої доби артилерійських і мінометних обстрілів російських окупаційних військ зазнали приблизно 15 населених пунктів Харківської області. Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Петропавлівка тощо зазнали ворожих авіаударів, повідомив голова ОВА Олег Синєгубов.

"Близько 14:00 у смт Дворічна Куп'янського району внаслідок обстрілу загинув 1 цивільний. Усі дані та обставини встановлюються. О 12:40 здійснено мінометні та артилерійські обстріли с. Іванівка Куп'янського району. Поранено 52-річного мирного жителя", - написав Синєгубов у своєму телеграм-каналі.