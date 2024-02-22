ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

Українські військові за добу ліквідували близько 1160 осіб особового складу ворога, 7 танків, 35 бойових броньованих машин, 41 артилерійську систему, 36 БПЛА, 1 літак, 71 одиницю авто- і спецтехніки, повідомляє Генеральний штаб Збройних сил України.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.02. 24 орієнтовно склали : особового складу - близько 407240 (+1160) осіб, танків - 6523 (+7) од, бойових броньованих машин - 12373 (+35) од, артилерійських систем - 9867 (+41) од, РСЗВ - 997 (+5) од, засоби ППО - 680 (+2) од, літаків - 339 (+1) од, гелікоптерів - 325 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 7596 (+36) од, крилаті ракети - 1903 (+0), кораблі/катери - 25 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільна техніка та автоцистерни - 12924 (+63) од, спеціальна техніка - 1566 (+8)", - йдеться в повідомленні, опублікованому на фейсбук-сторінці в четвер уранці.

Дані уточнюють.