У Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю, ракетоносців немає

У Чорному та Азовському морях станом на ранок четверга по одному ворожому кораблю, один ракетоносець "Калібрів" перебуває в Середземному морі, загальний залп до 8 ракет відповідно, повідомляють Військово-морські сили ЗСУ.

"У Чорному морі 1 ворожий корабель; в Азовському морі 1 ворожий корабель; у Середземному морі 2 ворожі кораблі, серед яких 1 носій крилатих ракет "Калібр", загальний залп до 8 ракет", - ідеться в повідомленні у телеграмі.

Зазначається, що за добу в інтересах Росії прохід Керченською протокою здійснили до Азовського моря - 12 суден, з них 3 рухалося з протоки Босфор, до Чорного моря - 25 суден, з них 8 продовжило рух у напрямку протоки Босфор.

Зазначається, що РФ продовжує порушувати Міжнародну конвенцію з охорони людського життя на морі 1974 р. (SOLAS), вимикаючи системи автоматичної ідентифікації (AIS).