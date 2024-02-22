Події

07:23 22.02.2024

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 113 авіаударів

1 хв читати
Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 113 авіаударів

 Ворог завдав 4 ракетних і 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в четвер уранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали лікарні, приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - наголошується у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали: Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Колодязне, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області; Макіївка, Білогорівка Луганської області; Лиман, Свято-Покровське, Сіверськ, Нью-Йорк, Біла Гора, Диліївка, Новопокровське, Новобахмутівка, Желанне, Степове, Семенівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Красногорівка, Катеринівка, Антонівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новоандріївка, Оріхів Запорізької області; Кринки та Чорнобаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:45 22.02.2024
ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

07:15 22.02.2024
Генштаб ЗС України: авіація завдала ударів по десяти районах скупчення сил противника

Генштаб ЗС України: авіація завдала ударів по десяти районах скупчення сил противника

07:08 22.02.2024
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

22:05 21.02.2024
Зеленський підписав указ про введення до складу Ставки верховного головнокомандувача Баргилевича і Павлюка

Зеленський підписав указ про введення до складу Ставки верховного головнокомандувача Баргилевича і Павлюка

19:32 21.02.2024
Генштаб ЗСУ: Війська РФ за минулу добу завдали три ракетних і 84 авіаційних удари

Генштаб ЗСУ: Війська РФ за минулу добу завдали три ракетних і 84 авіаційних удари

19:21 21.02.2024
Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 51 бойове зіткнення, найбільш активними бойові дії були на авдіївському та мар'їнському напрямках

Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 51 бойове зіткнення, найбільш активними бойові дії були на авдіївському та мар'їнському напрямках

19:06 21.02.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по десяти місцях скупчення сил РФ і двох ЗРК ворога

Українська авіація за добу завдала ударів по десяти місцях скупчення сил РФ і двох ЗРК ворога

08:19 21.02.2024
Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів і 70 бронемашин

Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів і 70 бронемашин

07:23 21.02.2024
Авіація Сил оборони за добу атакувала десять районів розміщення військ РФ

Авіація Сил оборони за добу атакувала десять районів розміщення військ РФ

07:18 21.02.2024
За добу було 66 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 20 атак на мар'їнському напрямку

За добу було 66 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 20 атак на мар'їнському напрямку

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ЗС України за добу ліквідували 1160 окупантів

ППО ліквідувала вісім "шахедів" із десяти, які атакували Україну вночі

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

У МИРГОРОДІ ЧУТНО ВИБУХИ

Прессекретар президента анонсував на 25 лютого велику конференцію з питань майбутнього шляху України та пресконференцію Зеленського

ОСТАННЄ

На Харківщині в результаті ворожих обстрілів одна людина загинула, одна постраждала

Нова Зеландія надасть Україні новий пакет допомоги майже на $16 млн

За минулу добу на Донеччині через обстріли три людини дістали поранення

Окупанти обстріляли вночі три громади Сумської області

У Херсонській області за добу внаслідок обстрілів поранено три людини

За минулу добу окупанти обстріляли три громади Миколаївської області, є постраждалий і руйнування

У Чорному та Азовському морях по одному ворожому кораблю, ракетоносців немає

ППО ліквідувала вісім "шахедів" із десяти, які атакували Україну вночі

22 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

У нідерландському місті Лохем двоє робітників загинули внаслідок обвалення мосту

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА