Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 113 авіаударів

Ворог завдав 4 ракетних і 113 авіаційних ударів, здійснив 105 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ і населених пунктах, повідомляють у зведенні Генштабу Збройних сил України в четвер уранці.

"Унаслідок російських терористичних атак, на жаль, є поранені серед цивільного населення. Руйнувань і пошкоджень зазнали лікарні, приватні та багатоквартирні житлові будинки, інша цивільна інфраструктура", - наголошується у зведенні Генштабу.

Авіаційних ударів зазнали: Мілове, Вільхуватка, Григорівка, Колодязне, Митрофанівка, Петропавлівка Харківської області; Макіївка, Білогорівка Луганської області; Лиман, Свято-Покровське, Сіверськ, Нью-Йорк, Біла Гора, Диліївка, Новопокровське, Новобахмутівка, Желанне, Степове, Семенівка, Новоселівка Перша, Орлівка, Ласточкине, Тоненьке, Красногорівка, Катеринівка, Антонівка, Парасковіївка, Костянтинівка, Урожайне, Старомайорське Донецької області; Роботине, Новоандріївка, Оріхів Запорізької області; Кринки та Чорнобаївка Херсонської області.

Під артилерійським вогнем опинилися понад 120 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської, Херсонської та Миколаївської областей.