Події

07:15 22.02.2024

Генштаб ЗС України: авіація завдала ударів по десяти районах скупчення сил противника

1 хв читати
Генштаб ЗС України: авіація завдала ударів по десяти районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 четверга.

Також силами і засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальних БПЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах ПММ, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах і 1 радіолокаційній станції противника.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

07:23 22.02.2024
Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 113 авіаударів

Генштаб ЗСУ: За минулу добу армія РФ здійснила чотири ракетних і 113 авіаударів

07:08 22.02.2024
Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

22:05 21.02.2024
Зеленський підписав указ про введення до складу Ставки верховного головнокомандувача Баргилевича і Павлюка

Зеленський підписав указ про введення до складу Ставки верховного головнокомандувача Баргилевича і Павлюка

19:32 21.02.2024
Генштаб ЗСУ: Війська РФ за минулу добу завдали три ракетних і 84 авіаційних удари

Генштаб ЗСУ: Війська РФ за минулу добу завдали три ракетних і 84 авіаційних удари

19:21 21.02.2024
Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 51 бойове зіткнення, найбільш активними бойові дії були на авдіївському та мар'їнському напрямках

Генштаб ЗСУ: Протягом доби відбулося 51 бойове зіткнення, найбільш активними бойові дії були на авдіївському та мар'їнському напрямках

19:06 21.02.2024
Українська авіація за добу завдала ударів по десяти місцях скупчення сил РФ і двох ЗРК ворога

Українська авіація за добу завдала ударів по десяти місцях скупчення сил РФ і двох ЗРК ворога

08:19 21.02.2024
Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів і 70 бронемашин

Сили оборони за добу ліквідували 1130 окупантів і 70 бронемашин

07:23 21.02.2024
Авіація Сил оборони за добу атакувала десять районів розміщення військ РФ

Авіація Сил оборони за добу атакувала десять районів розміщення військ РФ

07:18 21.02.2024
За добу було 66 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 20 атак на мар'їнському напрямку

За добу було 66 бойових зіткнень, Сили оборони відбили 20 атак на мар'їнському напрямку

07:08 21.02.2024
Армія РФ за добу завдала по Україні п’ять ракетних і 125 авіаударів

Армія РФ за добу завдала по Україні п’ять ракетних і 125 авіаударів

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

ППО ліквідувала вісім "шахедів" із десяти, які атакували Україну вночі

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

У МИРГОРОДІ ЧУТНО ВИБУХИ

Прессекретар президента анонсував на 25 лютого велику конференцію з питань майбутнього шляху України та пресконференцію Зеленського

Зеленський: Захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів - одне з головних завдань цього року

ОСТАННЄ

ППО ліквідувала вісім "шахедів" із десяти, які атакували Україну вночі

22 лютого: Яке сьогодні свято, все про цей день

У нідерландському місті Лохем двоє робітників загинули внаслідок обвалення мосту

Китай скуповує російську нафту Sokol на тлі відмови індійських покупців

НКЦПФР погодила можливість бронювання для "БТС Брокер", "Драгон Капітал", ICU і ТЦБ "ПГІ"

Судді в Лондоні завершили слухання у справі Ассанжа, вердикт оголосять не раніше березня

25 країн-членів Організації американських держав ухвалили декларацію, присвячену дворіччю повномасштабного російського вторгнення в Україну

Україна і МВФ близькі до угоди про виділення $900 млн

Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ презентувало документальний фільм "Опір і Єдність"

Окупанти обстріляли протягом дня три громади Сумської області

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА