Генштаб ЗС України: авіація завдала ударів по десяти районах скупчення сил противника

Минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та 2 зенітних ракетних комплексах противника, повідомляє Генштаб Збройних сил України у зведенні, опублікованому у фейсбуці станом на 06:00 четверга.

Також силами і засобами Повітряних Сил Збройних Сил України знищено винищувач-бомбардувальник Су-34 та 3 розвідувальних БПЛА.

Підрозділи ракетних військ завдали ударів по 5 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 2 складах ПММ, 3 пунктах управління, 8 артилерійських засобах і 1 радіолокаційній станції противника.