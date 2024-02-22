Події

07:08 22.02.2024

Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

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Генштаб ЗСУ: На фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника

Протягом минулої доби на фронті відбулося 64 бойових зіткнення, на авдіївському напрямку відбито 19 атак противника, повідомляється у зведенні Генштабу Збройних сил України станом на 6:00 четверга.

У зоні відповідальності оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Північ" на волинському та поліському напрямках оперативна обстановка залишається без істотних змін.

На сіверському та слобожанському напрямках противник зберігає військову присутність у прикордонних районах, проводить активну диверсійну діяльність з метою недопущення перекидання наших військ на загрозливі напрямки, нарощує щільність мінно-вибухових загороджень уздовж державного кордону в Білгородській області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Хортиця" на куп'янському напрямку ворог здійснив 3 спроби наступу поблизу населених пунктів Синьківка та Табаївка Харківської області.

На лиманському напрямку противник 6 разів атакував наші підрозділи в районах населених пунктів Терни та Виїмка, що на Донеччині.

На бахмутському напрямку силами оборони відбито 2 атаки російських окупантів біля населених пунктів Кліщіївка та Майорськ Донецької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Таврія" на авдіївському напрямку нашими захисниками відбито 19 атак ворога неподалік населених пунктів Степове, Ласточкине, Сєверне, Первомайське та Невельське.

На мар'їнському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога поблизу Георгіївки, Побєди та Новомихайлівки Донецької області, де ворог 14 разів намагався прорвати оборону наших військ.

На новопавлівському напрямку наші захисники відбили атаку противника південніше Золотої Ниви, що на Донеччині.

На запорізькому напрямку українські воїни відбили 8 атак противника на захід від Вербового та неподалік Роботиного Запорізької області.

У зоні відповідальності ОСУВ "Одеса" на херсонському напрямку українські воїни продовжують заходи з розширення плацдарму. Попри значні втрати, ворог не полишає спроб вибити наші підрозділи із займаних позицій. Так, минулої доби противник здійснив 4 спроби штурму позицій наших військ на лівобережжі Дніпра.

Водночас наші захисники продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат у живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж усієї лінії фронту.

 

 

 

Теги: #генштаб_зсу #зведення

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