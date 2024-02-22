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06:08 22.02.2024

У нідерландському місті Лохем двоє робітників загинули внаслідок обвалення мосту

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У нідерландському місті Лохем двоє робітників загинули внаслідок обвалення мосту

Двоє робітників загинули, ще двоє людей дістали травми і доправлено до лікарень після обвалення частини споруджуваного моста. Інцидент у місті Лохем у Нідерландах стався після того, як обірвалися троси на арці моста, і вона звалилася на землю, повідомляє в четвер BBC.

Один із загиблих робітників був із Бельгії, а інший - із Польщі, повідомила влада нідерландської телекомпанії NOS.

Влада назвала обвалення моста "нещасним випадком на виробництві" і заявила, що триває розслідування причин.

У момент обвалення десятки людей спостерігали за тим, як розгортається секція мосту. Повідомляють, що їм надають психологічну допомогу. Один з очевидців повідомив, що бачив, як арка розгойдується, а потім почув раптовий гучний звук, схожий на вибух.

Міст має перетнути великий канал у рамках будівництва нової кільцевої дороги в Лохемі, місті в східній провінції Гелдерланд.

Місцевий мер Себастіан ван т'Ерве розповів агентству AFP, що всі були вражені інцидентом на довгоочікуваній дорозі.

"Ми розробляли проект будівництва протягом п'яти років. І ось усього за один день усе руйнується, гинуть двоє людей, ще двоє отримують поранення", - сказав він.

Мер додав, що причина обвалення поки не зрозуміла і розслідування триває.

Місцева влада повідомила, що двох постраждалих доправили в лікарню, і очікується, що вони виживуть.

Теги: #жертви #міст #нідерланди #обвалення

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