Події

01:03 22.02.2024

Україна і МВФ близькі до угоди про виділення $900 млн

2 хв читати
Україна і МВФ близькі до угоди про виділення $900 млн

Україна близька до досягнення угоди з Міжнародним валютним фондом, щоб одержати наступну виплату в розмірі $900 млн із кредиту в $15,6 млрд, що стане стимулом для бюджету країни, зруйнованого війною, і вотумом довіри, оскільки допомога США залишається нестійкою, повідомляє в середу агентство Bloomberg.

За інформацією агентства, Україна розраховує досягти угоди зі співробітниками МВФ уже в четвер, за словами чиновників, обізнаних із перебігом переговорів, які попросили не називати їхніх імен, оскільки угоду ще не завершено. Угода має бути ратифікована виконавчою радою фонду, що майже завжди відбувається без проблем.

Група співробітників МВФ під керівництвом глави місії Гевіна Грея, яка оцінювала, чи виконала Україна умови для отримання кредиту, має завершити свою роботу і зробити заяву в четвер у Вашингтоні, повідомили чиновники. За словами одного з чиновників, після цього може знадобитися ще кілька днів на доопрацювання угоди на рівні персоналу, інформує Bloomberg.

Як повідомлялося раніше, місія МВФ і представники влади України провели у Варшаві та он-лайн переговори щодо третього перегляду програми розширеного фінансування EFF. Чотирирічна програма EFF була затверджена 31 березня 2023 року. Перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (приблизно $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня.

Плановий графік програми передбачає виділення Україні ще одного траншу наприкінці лютого 2024 року за підсумками третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року. На 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,226 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн ($1113 млн) на початку вересня і грудня. На 2025 рік заплановано два транші: по SDR684 млн ($912 млн) на початку березня і наприкінці серпня, після чого планують ще три останні транші по SDR966 млн ($1,288 млрд).

Теги: #мвф #україна #eef

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

00:44 22.02.2024
Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ презентувало документальний фільм "Опір і Єдність"

Управління стратегічних комунікацій Генштабу ЗСУ презентувало документальний фільм "Опір і Єдність"

00:04 22.02.2024
Окупанти обстріляли протягом дня три громади Сумської області

Окупанти обстріляли протягом дня три громади Сумської області

23:35 21.02.2024
Рада готова вести діалог із польськими колегами для вирішення питання транспортування українського зерна

Рада готова вести діалог із польськими колегами для вирішення питання транспортування українського зерна

23:13 21.02.2024
Окупанти атакували ударними дронами Миргородський район, попередньо без жертв

Окупанти атакували ударними дронами Миргородський район, попередньо без жертв

22:29 21.02.2024
У МИРГОРОДІ ЧУТНО ВИБУХИ

У МИРГОРОДІ ЧУТНО ВИБУХИ

15:18 21.02.2024
Українське зерно в Польщі не залишається, але становить конкуренцію на ринку Німеччини - Мінсільгосп Польщі

Українське зерно в Польщі не залишається, але становить конкуренцію на ринку Німеччини - Мінсільгосп Польщі

04:34 21.02.2024
РФ задіяла для обстрілу Сумської області авіабомби "КАБ-500" і FPV-дрони, постраждав місцевий житель

РФ задіяла для обстрілу Сумської області авіабомби "КАБ-500" і FPV-дрони, постраждав місцевий житель

03:23 21.02.2024
Українські воїни продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Херсонщини - Сили оборони півдня

Українські воїни продовжують утримувати зайняті позиції на лівобережжі Херсонщини - Сили оборони півдня

02:55 21.02.2024
Байден закликав спікера Палати представників винести на голосування законопроєкт про підтримку України

Байден закликав спікера Палати представників винести на голосування законопроєкт про підтримку України

00:38 21.02.2024
Польський уряд веде переговори з фермерами, а також профспілками, щоб розблокувати кордони - Дуда

Польський уряд веде переговори з фермерами, а також профспілками, щоб розблокувати кордони - Дуда

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

У МИРГОРОДІ ЧУТНО ВИБУХИ

Прессекретар президента анонсував на 25 лютого велику конференцію з питань майбутнього шляху України та пресконференцію Зеленського

Зеленський: Захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів - одне з головних завдань цього року

Зеленський доручив уряду, включно з міністром оборони, приїхати на кордон з Польщею та закликає Туска до переговорів

Інформація про сотні українських військових, які потрапили в полон в Авдіївці, є фейком - ОСУВ "Таврія"

ОСТАННЄ

Зеленський підписав указ про введення до складу Ставки верховного головнокомандувача Баргилевича і Павлюка

Росіяни завдали авіаударів по Оріхову та інших населених пунктах області, є руйнування

Міністерство оборони України продовжує процес цифровізації залишків майна у військових частинах і на складах

"Укрпошта" запускає проєкт замовлення та доставки ліків із прифронтового Донбасу та Сумщини

Затримано й узято під варту харків'янку, яка коригувала ворожі повітряні атаки по житлових масивах міста - прокуратура

Прессекретар президента анонсував на 25 лютого велику конференцію з питань майбутнього шляху України та пресконференцію Зеленського

Зеленський: Захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів - одне з головних завдань цього року

Частка українських біженців, які прагнуть повернутися на батьківщину, знизилася із 77% до 65%

Туреччина охоронятиме територіальні води Сомалі протягом десяти років

Відновлення зруйнованих об'єктів на Київщині: БЕБ запобігло розтраті понад 686 млн грн бюджетних коштів

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА