Україна і МВФ близькі до угоди про виділення $900 млн

Україна близька до досягнення угоди з Міжнародним валютним фондом, щоб одержати наступну виплату в розмірі $900 млн із кредиту в $15,6 млрд, що стане стимулом для бюджету країни, зруйнованого війною, і вотумом довіри, оскільки допомога США залишається нестійкою, повідомляє в середу агентство Bloomberg.

За інформацією агентства, Україна розраховує досягти угоди зі співробітниками МВФ уже в четвер, за словами чиновників, обізнаних із перебігом переговорів, які попросили не називати їхніх імен, оскільки угоду ще не завершено. Угода має бути ратифікована виконавчою радою фонду, що майже завжди відбувається без проблем.

Група співробітників МВФ під керівництвом глави місії Гевіна Грея, яка оцінювала, чи виконала Україна умови для отримання кредиту, має завершити свою роботу і зробити заяву в четвер у Вашингтоні, повідомили чиновники. За словами одного з чиновників, після цього може знадобитися ще кілька днів на доопрацювання угоди на рівні персоналу, інформує Bloomberg.

Як повідомлялося раніше, місія МВФ і представники влади України провели у Варшаві та он-лайн переговори щодо третього перегляду програми розширеного фінансування EFF. Чотирирічна програма EFF була затверджена 31 березня 2023 року. Перший транш $2,7 млрд виділено на початку квітня, другий і третій у розмірі SDR664 млн (приблизно $881-890 млн за тодішнім курсом) - на початку липня і в середині грудня.

Плановий графік програми передбачає виділення Україні ще одного траншу наприкінці лютого 2024 року за підсумками третього перегляду, коли оцінюють виконання зобов'язань терміном на кінець грудня 2023 року. На 2024 рік передбачено ще три транші: SDR1,670 млрд ($2,226 млрд) у середині червня, потім по SDR835 млн ($1113 млн) на початку вересня і грудня. На 2025 рік заплановано два транші: по SDR684 млн ($912 млн) на початку березня і наприкінці серпня, після чого планують ще три останні транші по SDR966 млн ($1,288 млрд).