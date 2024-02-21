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20:29 21.02.2024

Зеленський: Захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів - одне з головних завдань цього року

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Зеленський: Захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів - одне з головних завдань цього року

Президент України Володимир Зеленський подякував захисникам українського неба за результати бойової роботи, зазначивши, що захист неба і наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів - одне з головних завдань цього року.

"Сім бойових літаків – російських "сушок" – за тиждень. Я дякую вам, наші воїни, за влучність. Одне з головних завдань цього року для нашої держави – якраз захист неба й наших фронтових позицій від російських авіаційних і ракетних ударів", - сказав він у вечірньому відеозверненні в середу.

Зеленський також наголосив на другому пріоритеті - "щодо політики сусідства, щодо відносин із партнерами у Євросоюзі". Президент зазначив, що "український принцип – це прагматизм. І щодо безпеки – ми маємо максимально прагматично робити все, щоб і Україна, і кожен із наших партнерів ставали сильнішими, щоб кожному з нас додавалося можливостей захищатися від російського зла. Також прагматично ми маємо підходити й до розв’язання соціальних та економічних проблем – без зайвої політизації, без маніпуляцій – маніпуляцій відносинами між державами й народами. Що більш ми прагматичні – кожен у Європі, то більш захищені наші спільні цінності, то міцніша наша незалежність".

"І, звичайно, такий наш пріоритет зараз безпосередньо стосується відносин із Польщею. Я запропонував сьогодні нашим партнерам у Польщі заради спільних інтересів розв’язати наявні проблеми на кордоні. Наш уряд, усі наші інституції готові до зустрічей і діалогу. Я готовий приєднатися до цих зустрічей. Дуже важливо, щоб і Єврокомісія була в діалозі. Нам усім потрібен результат... Коли українці та поляки чи будь-хто інший у нашій Європі не знаходить спільної мови між собою, від цього радіє лише Москва", - переконаний президент України.

"Третє – готуємо нові безпекові угоди з нашими партнерами. Дуже предметні. Це і нова оборонна підтримка для наших воїнів, і цілком конкретні фінансові гарантії для нашої держави", - сказав Зеленський.

"Звичайно, наші воїни. Ласточкине, Авдіївський напрямок. Новомихайлівка, Мар’їнський напрямок. Синьківка, Купʼянський напрямок. Роботине, Запорізький напрямок. Найбільша активність російських штурмів за цю добу. І максимальна важлива стійкість та хоробрість наших воїнів. Дякую всім, хто в бою, на бойових постах, на бойових завданнях", - сказав Зеленський.

 

 

 

Теги: #польща #відносини #авіація #зеленський

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